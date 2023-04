Gf Vip, chi vincerà la finale? Ecco chi sono i favoriti e le anticipazioni del 3 aprile

ROMA – Mancano poche ore alla finalissima del Gf Vip 7, che andrà in onda questa sera, lunedì 3 aprile, su canale 5. I finalisti in gara – tra cui a fine serata sarà decretato il vincitore – sono sei, anche se l’ultimo tra loro sarà stabilito solo all’inizio della puntata di stasera con l’esito del televoto che è proseguito tutta questa settimana: i telespettatori dovevano decidere se mandare in finale Alberto De Pisis oppure Milena Miconi. Uno di loro due, andrà ad aggiungersi agli altri cinque finalisti già stabiliti nelle ultime puntate: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Stasera si scoprirà cosa succederà.

IN CASA L’EMOZIONE È MOLTO FORTE

In casa, intanto, i concorrenti sono tutti molto emozionati e non lo hanno nascosto durante un breve collegamento fatto dal conduttore Alberto Signorini a metà pomeriggio: per l’occasione, tutti i vipponi erano stati radunati in confessionale. Quasi tutti i concorrenti hanno spiegato di essere molto tesi: “Sono in fibrillazione”, ha detto Micol Incorvaia, facendo eco a Oriana Marzoli che si è detto “emozionatissima”. “C’ho l’ansia che mi se magna“, ha detto Edoardo Tavassi ‘Tavassone’. unica eccezione Nikita, che si è detta “tranquillissima” e ha spiegato di essersi alzata presto e di aver fatto “meditazione ” al mattino. “Io sono un po’0 meno zen di nikita”, dice Alberto De Pisis, che rischai di uscire a inizio serata , prima che la finalissima entri nel vivo. Giaele ha spiegato di essere già un po’ “nostalgica” e di pensare con tristezza al fatto che sta per abbandonare la casa del Gf.

SORPRESE PAZZESCHE

Alfonso Signorni ha annunciato per la serata delle “sorprese pazzesche“, ricordando che in totale i concorrenti hanno passato all’interno della casa 197 giorni. Le puntate del Gf Vip sono state finora 44 e con quella di stasera saranno 45. “In casa c’è molta emozione”, ha detto ancora Signorini in grande spolvero, annunciando: “Non vedo l’ora che sia stasera“.

E ancora, ecco qualche anticipazione: “Sarà una serata di grande festa, ci sarano increibili sorprese per i nostri 6 finalisti. Riceveranno delle visite che non si aspettano assolutamente”, ha detto ancora il conduttore, ricordando che si può votare ancora fino a stasera per decretare chi sarà il sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

MA CHI VINCERÀ?

Se Fabrizio Corona si è detto certo (già tre giorni fa) che a vincere questa edizione del Gf Vip sarà Edoardo Tavassi, i sondaggi dell’ultima ora e in generale degli ultimi giorni vedono invece come regina incontrastata delle preferenze la modella Nikita Pelizon, che è la preferita per il 62,74% dei fan. Segue la bella venezuelana Oriana Marzoli, sostenuta dal 20,27%. A seguire ci sono, ma con un ampio stacco: Edoardo Tavassi (6,92%), Milena Miconi (2,79%), Alberto De Pisis (2,55%), Micol Incorvaia (2,43%) e Giaele De Donà 82,31%).

IL PESO DELLE FANDOM

Ma l’andamento della serata potrebbe riservare sorprese, perchè a seconda delle prime eliminazioni i fan di questo quest’altro concorrente potrebbero decidere di schierarsi a sostegno di uno o di un altro dei vipponi rimasti in gioco, spostando (e non di poco) gli equilibri delle preferenze. La schiacciante preferenza ottenuta da Nikita nei sondaggi potrebbe non significare una vittoria certa, dal momento che fin dall’inizio del programma Nikita è sempre stata uno dei personaggi più forti a livello di seguito a casa, eppure se si va poi avedere come sono andate le cose è stata decretata come finalista per ultima, nella scorsa puntata.