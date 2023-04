‘Il cielo stanotte’, la canzone di Edoardo Donnamaria per Antonella: ecco quando si potrà ascoltare

ROMA – Si intitola ‘Il cielo stanotte‘ ed è la canzone che Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, dedica alla sua amata Antonella Fiordelisi. I due, orami ex concorrenti del Grande Fratello Vip di questa edizione, stanno vivendo fuori dalla Casa il loro amore e questa è l’ultima trovata che Edoardo ha trovato per stupire Antonella e tutti i loro fan: una canzone tutta per lei.

Dalle storie di Instagram si possono ascoltare le prime note della canzone e la reazione di Antonella è stata prima di incredulità e poi di sorpresa: “Ma che hai fatto? Ma sei matto? Ma è una canzone per me?”. Poi il commento sui social: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”.

Forse non tutti sanno che Edoardo è un musicista e questa non è la sua prima canzone. Dalla partecipazione come volto noto di Forum, su canale 5, Donnamaria inizia a lavorare anche per Rtl 102.5 e Radio Zeta, periodo in cui riesce anche a laurearsi in giurisprudenza e in contemporanea con l’esperienza in radio si mette in gioco con la musica: come Drojette pubblica nel 2021 il primo singolo, Soldati senza armi.

La canzone Il cielo stanotte che ha dedicato ad Antonella uscirà su tutte le piattaforme di streaming alla mezzanotte del 4 aprile.