Amici 22, Samu dopo l’eliminazione: “Sono grato alla vita”

ROMA – Ha fatto scalpore l’eliminazione di Samuele Segreto nella terza puntata del serale di Amici 22. Il ballerino è finito in ballottaggio con Wax, perdendo l’ultima sfida contro il cantante. Nel corso della sua esperienza nella scuola, Samu si è fatto conoscere e apprezzare per il suo talento, mettendo d’accordo pubblico e professori. Non è un caso che il ballerino sia stato scelto come co-protagonista del film ‘Stranizza d’amuri’, debutto alla regia di Beppe Fiorello in sala dal 23 marzo.

LEGGI ANCHE: Amici 22, cosa è successo e chi è stato eliminato nella terza puntata

SAMU: AMICI È STATO UNA MONTAGNA RUSSA DI EMOZIONI

Una volta fuori da Amici, il ballerino è tornato sui social, condividendo con i fan una riflessione sulla sua esperienza nel talent. “Non posso che essere GRATO alla vita per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza del genere“, scrive il ballerino su Instagram. “Amici è stata una montagna russa di emozioni. Per capire realmente cosa ti da questo programma devi avere la fortuna di viverlo e io l’ho avuta. Ho trovato tantissime persone meravigliose che hanno creduto in me, dei compagni di viaggio indimenticabili e un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo…”.

Samu ha poi ringraziato tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo percorso, dai fan ai professionisti di Amici. “Sono grato a tutte le persone che fanno parte di questa dimensione surreale perché ho imparato tantissimo da ognuno di voi. Sono grato a tutte le persone che da casa mi hanno dato e continuano a darmi così tanto affetto inaspettato che spero nel mio piccolo di riuscire a ricambiare a ognuno di voi. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti che mi hanno seguito supportato, sopportato e motivato dall’inizio alla fine”.