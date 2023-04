Amici 22, cosa è successo e chi è stato eliminato nella terza puntata

ROMA – Terzo appuntamento ieri sera su Canale 5 con il talent show campione d’ascolti ‘Amici’ di Maria De Filippi. Tre le squadre in sfida, capitanate dagli insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Tre anche i giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Ad essere eliminato è stato il ballerino Samu.

AMICI 22, PRIMA SFIDA DELLA TERZA PUNTATA

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Arisa-Todaro, Aaron contro Mattia, un ballerino contro un cantante, ed è quest’ultimo ad avere la meglio. Quindi la sfida di Isabel contro Mattia. La ballerina sulle note di Nine si aggiudica la vittoria. Quindi Alessio danza sulle note di Supereroi di Mr. Rain e Aaron intona Ti sento dei Matia Bazar. Il cantante ottiene il consenso dei giudici e il team Arisa-Todaro si aggiudica la vittoria. Al ballottaggio vanno Wax, Federica e Alessio.

Wax è il primo candidato all’eliminazione.

AMICI 22, SECONDA SFIDA DELLA TERZA PUNTATA

Nella seconda manche si sono sfidati Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo. Una contro l’altra sono Isabel e Maddalena che si esibiscono sulle note di Baby One More Time e Gimme More di Britney Spears. La vittoria è di Isabel. È quindi la volta di Aaron contro Angelina, e quest’ultima ha la meglio. Il punto decisivo è affidato alla sfida Ramon-Samu. Quest’ultimo ha la meglio e il team Cuccarini-Emanuel Lo vince il match. Samu, Maddalena e Angelina vanno al ballottaggio. Il cantante si esibisce sulle note di ‘Due vite’ ma non convince ed è il secondo candidato all’eliminazione.

AMICI 22, TERZA SFIDA DELLA TERZA PUNTATA

Nella terza manche Zerbi-Celentano scelgono ancora Cuccarini-Emanuel Lo. Una sfida che si apre sotto il segno della sensualità con Isabel e Maddalena che ballano sulle note di Toxic di Britney Spears. Maddalena vince. Seguono Aaron e Cricca che cantano ‘Tu non mi basti mai’, quest’ultimo vince e il team Zerbi-Celentano al completo va al ballottaggio: Aaron, Isabel e Ramon. Ad avere la peggio è Ramon, il terzo candidato all’eliminazione.

AMICI 22, LA SFIDA FINALE DELLA TERZA PUNTATA

La sfida finale è tra Ramon, Samu e Wax. Ad aprire le danze è Samu con Sexy Back di Justin Timberlake, segue Wax che intona Mio fratello è figlio unico e si emoziona. Infine Ramon con Grande amore. Ad avere la peggio sono Samu e Wax. Il cantante decide di esibirsi con il suo inedito Grazie, e sceglie bene. È lui infatti ad avere la meglio su Samu che non convince ballando sulle note di Mamacita e viene eliminato.

SAMU ELIMINATO, IL POPOLO DEL WEB PROTESTA

L’eliminazione di Samu ha creato un’onda di indignazione nel web. In tanti sono rimasti sorpresi dalla decisione dei giudici e hanno riversato su Twitter il loro malcontento.

eliminare samu alla terza puntata voi dovete fallire seriamente che programma di merda lui meritava la finale #amici22 pic.twitter.com/bC0JnJr3Il — francesca|m&c (@eeccalla) April 1, 2023

un’eliminazione del genere alla terza puntata è pura follia, samu meritava almeno la semifinale#Amici22

pic.twitter.com/n7uhz9GiXZ — sara ;🪐|| in lutto (@mattinosenzalba) April 1, 2023

una delle eliminazioni più ingiuste della storia di amici, samu tu meritavi la finale ❤️‍🩹#amici22 pic.twitter.com/NFbWazBfun — elena; (@heythereelena) April 1, 2023