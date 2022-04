Pensioni, in Vda torna pagamento dal primo del mese

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 3 apr. – Con lo stop dello stato di emergenza, da venerdì 1 aprile, in tutti gli uffici postali valdostani è tornato il pagamento delle pensioni a partire dal primo giorno del mese. Lo ha comunicato Poste italiane in una nota. Per i pensionati titolari “di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution- ha scritto l’azienda- le pensioni tornano ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese”. Sempre da venerdì 1 aprile, “i titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare il proprio rateo in contanti dai 45 Postamat della regione, senza bisogno di recarsi allo sportello”. Chi invece ritirerà la pensione in contanti allo sportello potrà presentarsi al proprio ufficio postale di riferimento, dall’1 al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascuna sede.