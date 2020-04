Ex ilva, Melucci: “ArcelorMittal ha finalmente scoperto la pandemia”

BARI – “Impianti in standby e lavoratori al sicuro a casa, con buona pace dei ricavi? Ben arrivata sulla Terra del 2020 ad ArcelorMittal”. È quanto dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci commentando la lettera che l’amministrazione delegato di ArcelorMittal, Lucia Morsello ha inviato al governo paventando la possibile fermata degli impianti. “Hanno finalmente scoperto la pandemia globale e compreso i sacrifici di qualunque impresa mondiale – aggiunge Melucci – Tanto, se non spengono tutto per il coronavirus, lo devono fare per le emissioni inquinanti che ancora provocano e per effetto dell’ordinanza sindacale che pende sulle loro teste”. “Lasciassero in pace il prefetto di Taranto e si preparassero senza ulteriori indugi”, rimarca il primo cittadino e conclude: “voglio proprio vedere se il governo del green new deal e del lockdown questa volta si macchierà dell’onta di creare per loro deroghe inumane”.