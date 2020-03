Il 9 aprile arriva l’autobiografia di Woody Allen

ROMA – Il 9 aprile, in contemporanea mondiale, uscirà ‘A proposito di niente‘, l’autobiografia di Woody Allen. In Italia sarà pubblicata da La nave di Teseo. “Sono felice e onorata che Woody Allen abbia scelto La nave di Teseo per pubblicare la sua autobiografia, che attendevamo da molti anni, e che abbia scelto di continuare a lavorare con i suoi editori di sempre, primo fra tutti Umberto Eco, per noi una presenza viva, che per primo lo portò, come scrittore, in Italia” ha dichiarato Elisabetta Sgarbi.

‘A proposito di niente’ è la storia completa della vita, personale e professionale di Woody Allen, attraverso il suo impegno nel cinema, a teatro, in televisione, nei nightclub e nella stampa. Allen racconta anche del suo rapporto con la famiglia, gli amici, e gli amori della sua vita.

Oggi vive nell’Upper East Side di Manhattan con Soon-Yi, sua moglie da 22 anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet.