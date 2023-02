ROMA – Uno spettacolo imperdibile il passaggio della ‘cometa verde’, che per la prima volta in 50mila anni è tornata a far visita alla Terra. Conosciuta anche come ‘cometa di Neanderthal‘, C/2022 E3 (ZTF) (questo il nome ufficiale) ha raggiunto il perigeo (ossia il punto più vicino della sua orbita al nostro pianeta) e in questi giorni è visibile nel cielo notturno. Sebbene sia difficoltoso osservarla a occhio nudo, con l’ausilio di un buon binocolo sarà possibile ammirare il suo passaggio.

IL VIDEO IN TIMELAPSE

LE IMMAGINI DELLA COMETA VERDE

COME OSSERVARE LA COMETA VERDE

Dopo aver raggiunto il perigeo, la cometa verde continuerà ad essere visibile per tutto il mese. Tuttavia, la luce della Luna (in plenilunio il 5 febbraio) potrebbe disturbare la sua visibilità. Il consiglio è quello di appostarsi in un luogo buio, possibilmente privo di luci artificiali. Armandosi di un buon binocolo o un piccolo telescopio la sua osservazione sarà più facile.

La cometa sarà visibile nel cielo in direzione nord, in prossimità della costellazione della Giraffa (Camelopardalis) e dell’Orsa Minore. Apparirà con una chioma verde e una ‘doppia’ coda.