Sondaggio Dire-Tecnè: negli ultimi dodici giorni brusco calo per la popolarità di Mattarella

ROMA – La rielezione di Sergio Mattarella non piace agli italiani, la maggior parte ritiene che sia segno dell’incapacità dei partiti. Solo uno su cinque lo ritiene un gesto di buon segno. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 2 febbraio 2022 su un campione di mille persone. Per il 70% degli italiani il Mattarella-bis è sinonimo di incapacità dei partiti. Solo il 22% si dice soddisfatto, perché “segno di buon senso”. Non ha opinione l’8%.

LEGGI ANCHE: Mattarella bis: partiti e parlamentari oggi battono le mani a più non posso, da domani?

DIRE-TECNÈ: “CROLLA LA FIDUCIA IN MATTARELLA, -5% IN DUE SETTIMANE“

Crolla la fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli italiani, che fino al 21 gennaio tributavano il 76% dei loro favori nei confronti dell’inquilino del Quirinale, poco dopo la sua rielezione scendono al 71% (-5%).

LEGGI ANCHE: Le parole dei bis: i discorsi di Mattarella e Napolitano a confronto

Mai si era registrato negli ultimi undici mesi un crollo così forte e in così breve tempo. Il 76% di due settimane fa è stato il picco della fiducia tributata dagli italiani a Mattarella. Ora siamo vicini a percentuali dello scorso febbraio, quando solo il 70,4% degli italiani si diceva fiducioso.