In Puglia Emiliano nomina Palese alla Sanità e Lopane al Turismo

BARI – Si completa con la scelta dei nomi da piazzare nelle caselle mancanti la giunta Emiliano che, orfana di Pier Luigi Lopalco (epidemiologo ed ex responsabile della Sanità) e Massimo Bray (Turismo e cultura), si rimpolpa con tre nuovi ingressi. A occuparsi della sanità pugliese sarà Rocco Palese, medico ex assessore al Bilancio del governo Fitto ed ex candidato presidente della Regione per il centrodestra nelle elezioni del 2010. Allora il patron di Forza Italia Silvio Berlusconi, seppur non pienamente convinto dal suo allure, incoronò Palese candidato definendolo “il miglior ragioniere per la Puglia”. Una dote questa che oggi gli servirà per riorganizzare il settore sanitario fiaccato dall’emergenza pandemica.

A misurarsi con un altro settore in crisi sarà Gianfranco Lopane, già sindaco di Laterza (Taranto) e consigliere regionale di “Con Emiliano”, formazione di cui anche Lopalco era espressione.

Ultima nomina per Grazia Di Bari, esponente del M5S che avrà la carica di consigliera delegata per le Politiche culturali, il patrimonio materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi. “Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera”, dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.