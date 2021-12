Tg Cultura, edizione del 2 dicembre 2021

MATTARELLA: “LA LINGUA È AMBASCIATRICE DELL’ITALIA NEL MONDO”

Rilanciare e promuovere il Sistema Italia attraverso la valorizzazione della lingua italiana e delle energie creative del Paese. È l’obiettivo degli Stati generali della Lingua e Creatività italiane nel mondo, che quest’anno sono dedicati al tema ‘L’Italiano di domani’. “La lingua rappresenta la prima ambasciatrice del sapere essere e del saper fare italiano e di un patrimonio vastissimo, universale, per natura e vocazione, di cui rappresenta il risultato”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

LA MOSTRA DEL CINEMA DI TARANTO TORNA CON IL TEMA ‘UTOPIA’

Film e registi da tutto il mondo tornano a darsi appuntamento in riva allo Jonio. Torna la kermesse dedicata alla settima arte e che dal 2016 riunisce autori e produttori internazionali sul palco della Mostra del Cinema di Taranto. Motori in azione e pellicole pronte dall’1 al 5 dicembre per l’edizione 2020 dedicata al tema ‘Utopia’, rinviata a causa della prima ondata pandemica. La rassegna ospiterà i lavori in concorso, workshop, masterclass e giornate formative. Tutto gratuito e fruibile online su www.mostracinemataranto.com, oltre ai canali social.

AL SALONE DEGLI INCANTI DI TRIESTE LA MOSTRA ‘VIDEOGAMES!’

Il Salone degli Incanti di Trieste fino al 20 febbraio 2022 ospita ‘Videogames!’, una grande mostra a firma di Arthemisia che vuole raccontare la nascita e l’evoluzione dei videogiochi, dai primissimi esperimenti degli anni Cinquanta fino alle realizzazioni più attuali, consentendo al pubblico di prendere parte attiva alla mostra e giocare con la maggior parte dei dispositivi, vecchi e nuovi. Il percorso si sviluppa in 18 stazioni cronologiche che ripercorrono le fasi fondamentali dell’evoluzione del videogioco.

IL MUSEO FELLINI DI RIMINI APRE IL PALAZZO DEL FULGOR

Il Museo Fellini di Rimini sarà completato il 12 dicembre con l’apertura del Palazzo del Fulgor. Gli spazi della celeberrima sala cinematografica tanto amata dal regista, infatti, sono il terzo tassello, insieme al Castel Sismondo e Piazza Malatesta, del museo diffuso che la città gli ha dedicato. Con il nuovo allestimento il Palazzo si presenta come un luogo per entrare nella vita e nella cinematografia di Fellini, ripercorrere le sue tappe biografiche e creative e approfondire i suoi progetti.