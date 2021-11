Aggressione omofoba a Ferrara: “Mussolini vi brucerebbe tutti”

FERRARA – “Un atto vile, meschino, intollerabile”. Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, sull’aggressione omofoba subita da un gruppo di ragazzi minorenni domenica pomeriggio in pieno centro. Come testimonia un video sui social, i giovani, circa una decina, sono stati presi di mira da un altro gruppo di ragazzi, che ha urlato offese omofobe e frasi inneggianti a Benito Mussolini, oltre a lanciare un piccione morto e alcuni petardi in direzione delle vittime, costrette perciò a fuggire.

“MUSSOLINI VI BRUCEREBBE TUTTI”

“Conoscete Benito Mussolini? Lo sapete che lui vi brucerebbe tutti? Forza Benito Mussolini!”. Le parole catturate dal breve video dell’aggressione sono inequivocabili e hanno portato a un esposto alla Digos. Una delle vittime dell’aggressione ha scritto su TikTok: “Li abbiamo denunciati ma non potevano fare molto dato che il ddl Zan non è stato approvato. Vorrei che questo video girasse per far capire che abbiamo bisogno di questa legge, e non solo”.

FABBRI: “IMMAGINI CHE FANNO MALE”

“Le immagini dell’aggressione subita da un gruppo di ragazzi fanno male. E devono indurre una risposta da parte di tutti: una città aperta, libera, civile, accogliente come Ferrara non può accettare scene di questo tipo“, ha dichiarato il sindaco Fabbri, della Lega. “È ferma la condanna e assoluto lo sdegno nel vedere quelle sequenze – prosegue il primo cittadino estense – esprimo piena solidarietà ai giovani che sono stati aggrediti, alle loro famiglie. Sono pronto ad incontrarli e a manifestare loro, di persona, la mia vicinanza”.

“I RESPONSABILI SIANO SEVERAMENTE PUNITI”

Fabbri si augura che si faccia presto “piena luce sui fatti, che i responsabili siano rapidamente individuati e severamente puniti. Mi auguro altresì che la prima risposta arrivi dalle famiglie dei giovani autori di questi gesti intollerabili. Quelle frasi inneggianti al duce, le parole violente, gli insulti omofobi, le frasi discriminatorie pronunciate sono aberranti e richiedono, oltre a doverose condanne e punizioni, una risposta educativa forte e un’iniezione di cultura. Anche questi sono anticorpi contro l’inciviltà e contro la violenza”, conclude il sindaco di Ferrara.