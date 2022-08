Conte: “Il Pd ci ha umiliato, spieghi ai suoi elettori perchè ci ha escluso”

ROMA – “Il campo largo è diventato un campo di battaglia. Mi vien da dire a proposito del Pd che chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Vedi un po’ Calenda”, dice Giuseppe Conte, a Radio Anch’io.

Ma il M5s andrà da solo? “Noi siamo il campo giusto, il campo di chi sa che la casa sta bruciando, l’ambiente è la priorità“.

Ma c’è ancora speranza di un’intesa col Pd? “Noi siamo persone serie. Non c’è nessuna alleanza strutturale ma è possibile un dialogo fondato sui temi. Il Pd non può pensare di umiliare, di mancare di rispetto agli alleati e poi, se si trova in difficolà’, di tornare da noi e fare cartelli elettorali. Il Pd deve assumersi le sue responsabilità. Deve spiegare ai suoi elettori perchè si è comportato come qualsiasi Forza Italia, spingendo fuori il M5s. Deve spiegare perchè ha accettato persone come Fratoianni che non hanno mai votato la fiducia a Draghi, ma ha escluso noi. Deve spiegarlo ai suoi elettori”.

