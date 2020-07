VIDEO | Focolaio Bartolini a Bologna, dopo le Roveri ora si teme all’Interporto

Alessandro, corriere di Tnt, spiega: “Anche noi dovremo fare i test, vista la situazione. Sono stati fatti per i facchini, ora tocca ai driver. Per il momento sembra sia tutto negativo, quindi incrociamo le dita. Siamo 80 persone, speriamo in bene”. E aggiunge: “Non ci siamo mai fermati dal lockdown e siamo sempre stati in prima linea, ora siamo stanchi e timorosi. Per fortuna abbiamo raggiunto un accordo con l’azienda, per cui non entriamo in magazzino e non facciamo firmare ai clienti”.

