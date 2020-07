Governo, D’Incà: “No altre maggioranze, unico epilogo voto anticipato”

ROMA – “Credo che l’unico epilogo sia il voto anticipato, non vedo altre maggioranze possibili in questo momento. Il governo va avanti e i numeri al Senato ci sono. Crediamo in Conte e il M5s vuole andare avanti”. Lo dice Federico D’Inca’, ministro per i rapporti con il Parlamento, a ‘Coffee break’ su La7.