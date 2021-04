Processo Astori: il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti

FIRENZE – Francesca Fioretti, compagna dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita il 4 marzo 2018 in un albergo a Udine alla vigilia della partita che la squadra toscana avrebbe dovuto giocare nella città friulana, è appena arrivata al palazzo di giustizia di Firenze. Oggi, infatti, è fissata una nuova udienza del processo con rito abbreviato a carico di Giorgio Galanti, ex direttore dell’istituto di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, accusato di omicidio colposo. Attesa da numerosi giornalisti, non ha lasciato dichiarazioni.

A febbraio l’udienza si è focalizzata sulla nuova perizia disposta dal giudice Angelo Antonio Peruzzi, affidandola al medico legale Gianluca Bruno e al cardiologo Fiorenzo Gaita. In quella perizia i due esperti hanno evidenziato che le anomalie emerse durante la prova da sforzo si potevano approfondire con l’holter cardiaco, tuttavia, anche in quel caso, la patologia che affliggeva Astori (cardiomiopatia aritmogena biventricolare) sarebbe stata difficile da intercettare e quindi non si sarebbe potuto evitare la morte. Di parere opposto, invece, sono i pm fiorentini che contestano a Galanti il rilascio di due diversi certificati di idoneità, a luglio 2016 e a luglio 2017: idoneità concesse anche se nelle prove da sforzo erano state rilevate delle aritmie. In particolare, il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna di un anno e sei mesi.

