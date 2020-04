Coronavirus, Capecchi: “Serve banda ultralarga, governo acceleri”

Quali sono i problemi dell’Inps che ieri ha visto il proprio sito andare in tilt per le richieste di lavoratori? “C’e’ un tema di capacita’ della rete, la Consip ha bandito una grande gara nazionale per la costruzione del cloud e questo semplifichera’ molto la tenuta delle strutture, poi c’e’ un tema di sicurezza e gestione dei dati che devono essere criptati nel modo piu’ sicuro possibile”. Cosi’ Riccardo Capecchi, manager ed ex segretario generale dell’Agcom, risponde alle domande del direttore della Dire in una intervista via Skype.

Comunque, “in generale e’ chiaro che va fatto uno sforzo complessivo”. Proprio a questo proposito Capecchi vuole “ricordare un lavoro che sta facendo l’Agcom partendo dal decreto Cura Italia e su iniziativa del commissario Nicita”.

L’Autorithy ha avviato “una serie di tavoli permanenti in favore di consumatori e operatori per dirimere ogni tipo di controversia e consentire appunto, che in una logica cooperativa, si realizzino quelle evoluzioni che magari saremmo stati in grado di aspettare che si realizzassero in un tempo normale di settimane o mesi mentre adesso le vorremmo in ore o in minuti”, aggiunge Capecchi.