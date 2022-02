Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 febbraio 2022

TUTTO PRONTO PER IL DISCORSO DEL BIS

Tutto pronto a Montecitorio per il giuramento di Sergio Mattarella. La Costituzione e le riforme saranno il filo conduttore del discorso, pronunciato in un’aula di Montecitorio gremita ma sicura. I parlamentari si dicono certi che il presidente non usera’ i toni duri che caratterizzarono il discorso di Giorgio Napolitano, anche lui presidente rieletto per cause di forza maggiore. Ferree le regole anticovid. I 1009 grandi elettori e i giornalisti che andranno in tribuna stampa dovranno eseguire il tampone. Sono previsti piu’ di 1.100 test che alcune squadre di infermieri, divise tra Montecitorio e Palazzo Madama effettueranno dalle 7 fino a poco prima delle 15.30. Mattarella, accompagnato dal premier Mario Draghi, rendera’ omaggio al tricolore e poi salira’ all’Altare della Patria. Qui salira’ a bordo della Lancia Flaminia dei presidenti e sara’ scortato dai carabinieri a cavallo fino al Quirinale.

IMPENNATA DEI PREZZI A GENNAIO

Nuova fiammata dei prezzi a gennaio: l’Istat registra una crescita dell’inflazione dell’1,6% su base mensile e del 4,8% rispetto allo scorso anno. Un aumento che non si verificava dal 1996, quando c’era ancora la lira. Il picco si spiega con il rialzo dei beni energetici, ma le tensioni sono evidenti anche in altri comparti: gli alimentari e i servizi ricreativi e culturali. In accelerazione il “carrello della spesa”, ovvero i prezzi dei beni più comuni, sia per la cura della casa e della persona, sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. Nel paniere però, in tempo di Covid, entrano pure la sedia da Pc per lo smart working, i test per la positività al virus e il saturimetro.

DUELLO NEL M5S, GRILLO PROVA A METTERE PACE

Continua lo scontro interno al Movimento 5 Stelle, reduce dalle elezioni del Presidente della Repubblica che hanno visto la riconferma di Sergio Mattarella. La riconciliazione tra il leader del Movimento Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio appare lontana e potrebbe addirittura portare a una scissione. Tra le ipotesi di queste ore c’e’ anche l’adesione di un nutrito gruppo di parlamentari al nascente ‘polo centrista’, creatura a cui intanto stanno lavorando in molti. A provare a mettere ordine al caos il garante e co-fondatore del Movimento Beppe Grillo. Il comico ha invitato i duellanti a “parlare con la forza di una sola voce”, e ad accettare “ruoli e regole”. Una presa di posizione che molti hanno interpretato come una sponda all’ex premier.

ADDIO A MONICA VITTI, REGINA DEL CINEMA ITALIANO

Addio a Monica Vitti, la regina del cinema italiano. Nata a Roma il 3 novembre del 1931, scompare “una grande artista e una grande italiana”, dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Dopo essere stata la musa di Michelangelo Antonioni, nella seconda metà degli Anni 60 diventa la protagonista della commedia all’italiana. Lavora con Monicelli, Scola, Sordi e Giannini. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti, attrice che ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Il presidente della Camera Roberto Fico ricorda la protagonista di film indimenticabili, una delle migliori interpreti della storia del cinema italiano.