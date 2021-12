‘Mare fuori 2’, le anticipazioni della terza puntata

ROMA – Nuovo appuntamento stasera con “Mare fuori”, in onda alle 21.20 su Rai2 in prima visione assoluta. Nel primo episodio, dal titolo ‘Il passato che ritorna’, si scopre che Beppe ha avuto una relazione con una ragazza di colore, Latifah. Kubra lo riporta a quei giorni. Nad si sente rifiutata da Filippo, mentre Cardiotrap riceve una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto. Massimo riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina. Pino suggerisce che i killer potrebbero aver seguito Filippo per scoprire dove fosse Carmine. Massimo controlla le telecamere fuori dall’IPM.

Mare fuori 2, cosa è successo nella prima puntata



Nel secondo episodio, intitolato ‘La mamma è sempre la mamma’, invece, Paola riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli danno pace. Luisa per proteggere il figlio circuisce Lino. Kubra per proteggere Silvia finisce in isolamento e Beppe riesce a strapparle confidenze sconvolgenti. La rabbia di Edoardo cresce perché Teresa è sparita. Nad a Milano riceve una visita molto sgradita. Le indagini di Massimo portano ad una conclusione che mai avrebbe voluto conoscere.