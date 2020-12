Allerta neve in Emilia-Romagna: nella notte primi fiocchi anche in pianura

BOLOGNA – Scatta l’allerta neve in Emilia-Romagna. La protezione civile regionale ha diffuso, sulla base delle previsioni Arpae per le prossime ore, un’allerta meteo valida dalle 12 di oggi a tutta la giornata di domani; arancione in tutto l’Appennino occidentale e centrale, gialla invece nella pianura occidentale e sull’Appennino romagnolo; allerta gialla anche per criticità costiera e stato del mare per i fenomeni di maltempo attesi sulla costa adriatica.

Le precipitazioni sono attese a partire dal pomeriggio: “Inizialmente interesseranno l’Appennino centro-occidentale, poi si estenderanno, dalla serata-nottata, all’intera regione. Proseguiranno poi, con diverse intensità, per l’intera giornata di mercoledì 2 dicembre”. Le precipitazioni, si legge nel testo, “saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 metri in progressiva discesa fino alla pianura in nottata”. In pianura, “inizialmente saranno sotto forma di pioggia per poi trasformarsi in neve in nottata”. Domani inoltre “si prevedono venti forti di intensità oraria pari a Beaufort 8 (fra 62 chilometri orari e 74 chilometri orari)” sulla costa adriatica e sull’Appennino occidentale “con temporanei rinforzi o raffiche”. Il mare sarà molto mosso o agitato “con altezza d’onda fra 2,5 e 3,2 metri con direzione d’onda proveniente da est”.

LEGGI ANCHE: Nel weekend arrivano freddo e maltempo. E pure la neve