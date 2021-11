Il Tottenham esonera il tecnico Espirito Santo. Conte vicinissimo agli Spurs

ROMA – Il Tottenham ha esonerato il tecnico Nuno Espirito Santo. Lo hanno annunciato gli Spurs tramite i propri canali ufficiali. “So quanto Nuno e il suo staff volevano avere successo e mi dispiace aver dovuto prendere questa decisione”, ha dichiarato in una nota Fabio Paratici, direttore generale del club londinese in una nota. “Nuno è un vero gentleman e sarà sempre il benvenuto qui. Vogliamo ringraziarlo e augurargli il meglio per il futuro”, ha concluso il dirigente italiano.

Per la successione del tecnico portoghese, reduce dal pesante 3-0 subito in casa contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo, il nome più caldo è quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha lavorato con Paratici ai tempi della Juventus ed era stato già corteggiato in estate dagli Spurs, dopo la decisione di lasciare l’Inter. Negli scorsi giorni, si era fatto il nome dell’ex commissario tecnico azzurro anche per la panchina dello stesso United, su cui l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer non sembra solidissimo. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’ufficialità della nuova avventura di Conte su una panchina inglese, dopo quella nel Chelsea con cui ha vinto una Premier League e una Fa Cup. Il compito di Conte è quello di risollevare gli Spurs, che attualmente sono ottavi in classifica con 15 punti nelle prime dieci giornate, a -10 dal Chelsea capolista.