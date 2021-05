Inter, ufficiale l’addio di Conte: il tecnico lascia da campione d’Italia

ROMA – È ufficiale la separazione tra l’Inter e il tecnico Antonio Conte. Il club nerazzurro fresco campione d’Italia ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore. Nella nota è scritto che “tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club“. Alla base del divorzio, dopo due stagioni in cui Conte ha conquistato uno scudetto e il secondo posto in Europa League, l’esigenza della proprietà cinese di tagliare i costi, che si tradurrà giocoforza in un ridimensionamento delle ambizioni della squadra: una prospettiva che l’ex commissario tecnico della Nazionale non ha accettato e che ha portato all’addio.

🚨 | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👇 https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 26, 2021