Tg Lazio, edizione del 1 settembre 2020

SCUOLA, AL LICEO AUGUSTO ARRIVANO PRIMI 88 BANCHI MONOPOSTO

Con l’avvio dei corsi di recupero, ha preso il via oggi il primo giorno di scuola in presenza dell’era Covid. Al liceo Augusto di Roma sono arrivati i primi 88 banchi monoposto che permetteranno agli studenti di mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle linee guida del Comitato tecnico scientifico. In tutto, sono circa 10 gli istituti che hanno ricevuto i banchi già dalla giornata di oggi. La commessa totale invece, prevede la fornitura di 8.600 banchi e 1.200 sedie per 100 istituti di Roma e Provincia. “Il grande lavoro che stiamo facendo si concretizza con questa prima consegna- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presente alla consegna- Stiamo tutti collaborando per la riuscita di una nuova normalità”.

COMMERCIANTI CONTRO ACCENSIONE VARCHI ZTL: RAGGI MONARCA

Cartelli bianchi con la scritta ‘Lasciateci lavorare’. Uno slogan rivolto al Campidoglio e alla sindaca Virginia Raggi, ‘colpevole’ di aver riacceso ieri i varchi Ztl nel centro storico di Roma. Una decisione che ha portato negozianti e sindacati a riunirsi questa mattina all’angolo tra via Tomacelli e via di Ripetta, per dire ‘no’ a questa decisione che, secondo molti, rischia solo di aggravare una situazione già pesante per i negozianti del centro storico. “La Raggi non può prendere decisioni come un monarca- ha detto Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio- Già centinaia di negozi sono chiusi a causa della pandemia, se la Raggi persiste in questa direzione ne conteremo a migliaia”.

ZINGARETTI E RAGGI A NUOVO PRONTO SOCCORSO CAMPUS BIO-MEDICO

Un bacino potenziale di circa 300mila residenti per una struttura di 2.100 metri quadrati realizzata seguendo i più aggiornati modelli organizzativi, tecnologici e di triage. E’ il nuovo pronto soccorso del Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Aperto anche un nuovo reparto di medicina d’urgenza. La struttura dispone di una sala operatoria, di una Radiologia interventistica e l’Emodinamica. “Noi continueremo ad investire e credere nel sistema sanitario regionale” ha commentato Zingaretti, mentre Raggi ha sottolineato che “l’apertura di un nuovo pronto soccorso in una periferia molto popolosa di Roma è un grande segnale di speranza e ripartenza”.

OPERATORI SANITÀ PRIVATA IN PIAZZA: DA 14 ANNI SENZA CONTRATTO

Gli operatori della sanità privata del Lazio sono scesi in piazza a Roma, questa mattina, contro il mancato rinnovo del contratto, atteso da oltre 14 anni. I manifestanti si sono radunati sotto la sede dell’Aris in largo della Sanita’ militare, con bandiere, striscioni e un grande banco con fette di anguria offerte ai passanti, accompagnate dall’eloquente messaggio: ‘Siamo alla frutta’. Bersaglio dei manifestanti – radunati sotto le sigle sindacali Cigil, Cisl e Uil – gli imprenditori “predoni” della sanita’ privata che “per aumentre gli utili si rifanno sui lavoratori in attesa del rinnovo del contratto da 14 anni”.