Drammatico incidente in gara, muore in Belgio il pilota olandese di 18 anni Van’t Hoff

BOLOGNA – Un tragico incidente in gara è costato la vita ad un giovanissimo pilota di automobilismo olandese: è morto oggi a Spa, in Belgio, il giovane Dilano Van’t Hoff. L’incidente è avvenuto durante la gara di Formula Regional European Championship che si teneva a Spa, in Belgio. Oggi è una giornata di pioggia in Belgio e anche le precedenti gare della mattinata avevano avuto momenti di difficoltà e safety car in pista. La dinamica dell’incidente non ha lasciato scampo al giovane 18enne: l’auto di Van’t Hoff, pilota di MP Motorsport, si è scontrata con quella di un altro pilota ma in seguito a questo impatto l’auto del pilota è purtroppo rimasta bloccata di traverso all’ingresso del rettilineo del ‘Kemmel’. L’auto guidata da Adam Fitzgerald è arrivata a tutta velocità pochi istanti dopo e lo ha centrato in pieno, colpendo l’auto di Van’t Hoff nella fiancata. L’urto è stato violentissimo, per il pilota olandese non c’è stato nulla da fare.

La Formula Regional European Championship ha diffuso la notizia dell’incidente in una nota.

(L’immagine di Van’t Hoff è tratta dal suo account Instagram)