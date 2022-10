Mondomotori: mobilità a due e quattro ruote romba in fiera a Vicenza

VENEZIA – La mobilità su strada a due e quattro ruote sarà protagonista il 3 e 4 dicembre in fiera a Vicenza, con il ritorno di Mondomotori, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al settore.

AUTO SPORTIVE E D’EPOCA, FUORISTRADA E SPAZIO ALLE ELETTRICHE

Gli appassionati di auto troveranno il nuovo e l’usato dei concessionari del territorio, i club dei principali marchi, una sezione dedicata al fuoristrada, una alle auto sportive e una alle auto storiche, allestita con la partecipazione di 10 Club Asi del Triveneto.

LE NOVITÀ DEL MERCATO A DUE RUOTE MA ANCHE MODELLI CUSTOM

L’area due ruote darà invece spazio alle ultime novità del mercato ma anche a modelli custom con ‘Terre di moto’ e all’off road, con il ‘Club Moto Fuoristrada Vicenza’.

SARÀ POSSIBILE TESTARE ALCUNI MODELLI DI AUTO ELETTRICHE, IBRIDE E PLUG-IN

Un focus sarà poi dedicato alle auto elettriche, ibride e plug-in, con la presentazione delle novità del mercato e la possibilità di testare alcuni modelli. I visitatori più piccoli potranno anche divertirsi su minimoto elettriche, grazie ad una pista gonfiabile nell’area Fmi-Federmoto.

UNA PISTA PER LE MINIMOTO ELETTRICHE E AREA GAMING CON SIMULATORI DI GUIDA SPORTIVA

Una percorso off road con ostacoli naturali e artificiali consentirà inoltre di vivere l’esperienza di un giro in fuoristrada, e un’area gaming dotata di simulatori permetterà di provare l’emozione di guidare auto sportive e fuoriserie. Infine, la due giorni dedicata ai motori prevede incontri con piloti, convegni a cura di istituzioni, esperti ed aziende, e la consegna del premio Mondomotori Heroes, istituito per valorizzare la passione e le gesta di personaggi che hanno saputo elevare il patrimonio della mobilità sportiva.

