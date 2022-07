Rds Summer Festival, Elodie apre la prima tappa di Ostia

ROMA – Parte da Ostia l’appuntamento con la musica di Rds Summer Festival. 6 tappe, dal venerdì alla domenica, e un totale di 18 live per un unico grande evento firmato RDS. Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, inizia la festa sotto un mare di stelle. Una programmazione mozzafiato con delle speciali performance live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano ed esibizioni di Dj internazionali con esperienze interattive in cui lo spettatore è il vero protagonista. Prevista invece al mattino del sabato e della domenica, un’onda d’energia al RDS beach village con installazioni, sponsor d’eccezione e tante attività.

RDS SUMMER FESTIVAL, LA LINE DI OSTIA

Ecco gli artisti che si esibiranno a Ostia, al Porto Turistico di Roma, per il primo week end di Rds Summer Festival.

Venerdì 1 luglio: Elodie (a partire dalle 21) e Robin Shulz (dalle ore 23.15 circa). Warm up Albert Marzinotto.

Sabato 2 luglio: Coez. Warm up Forlenzo.

Domenica 3 luglio: Franco126. Warm up CITRIESTE.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it