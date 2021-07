Ema: “Due dosi di vaccino proteggono da tutte le varianti, Delta inclusa”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Al momento sembra che due dosi dei quattro vaccini approvati dall’Ue proteggano per tutte le varianti, inclusa quella Delta“. Lo ha comunicato oggi Marco Cavalieri, dell’Agenzia europea del farmaco (Ema).

“Dobbiamo assicurarci di completare la vaccinazione di anziani e persone vulnerabili per contrastare la diffusione della variante Delta” ha proseguito Cavalieri, ribadendo che “l’Ema non può ancora dare una raccomandazione definitiva relativamente alla strategia del mix di vaccini”. Il responsabile ha concluso: “Tuttavia, i dati preliminari condotti in Spagna e Germania non dimostrano problemi di sicurezza, insieme al fatto che la vaccinazione eterologa, già utilizzata per altri vaccini, ha una solida base scientifica”.

In merito ai trattamenti terapeutici contro il Covid-19 approvati di recente, l’Ema ha sottolineato che “tutti e cinque i trattamenti sono efficaci contro le varianti e sono attualmente in fase di revisione” e per questo “si attendono i primi pareri a riguardo entro fine anno”.

