Tg Cinema, edizione dell’1 luglio 2020

‘RESPECT’: JENNIFER HUDSON È ARETHA FRANKLIN

Il premio Oscar Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin in ‘Respect’, l’atteso biopic dell’indiscussa regina della musica soul diretto dalla sudafricana Liesl Tommy, prossimamente al cinema con Eagle Pictures. La pellicola racconta la storia di una delle voci più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia fino alla celebrità internazionale, senza tralasciare le difficoltà e le avversità personali. Completano il cast, il premio Oscar Forest Whitaker, il comico Marlon Wayans, l’attore e cantante Tituss Burgess, la pluripremiata ai Tony Award Audra McDonald e l’icona della musica r’n’b Mary J. Blige.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU DE ‘IL TRONO DI SPADE’ AL TAORMINA FILM FEST

Da ‘Il trono di spade’ al 66esimo Taormina Film Fest: Nikolaj Coster-Waldau, interprete di Jaime Lannister nello show targato HBO, è il primo degli ospiti internazionali che, in occasione della serata finale, ritireranno il tradizionale ‘Taormina Arte Award’ per l’eccellenza cinematografica. Il festival diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero si prepara per il debutto in programma l’11 luglio, in sala e su MYmovies.it, e per la cerimonia di chiusura, il 19 luglio, al Teatro Antico.

SET IN VISTA PER PEDRO ALMODOVAR E PENELOPE CRUZ

Pedro Almodovar e Penelope Cruz sarebbero pronti a condividere un altro set. Dopo l’acclamato ‘Dolor y Gloria’, il regista e l’attrice potrebbero tornare a collaborare per ‘Madres Paralelas’. Al centro del nuovo progetto, che Almodovar ha concluso durante il lockdown, c’è la maternità attraverso la storia di due neo mamme durante i primi anni di vita dei loro figli. Al momento, però, non c’è una comunicazione ufficiale sulla collaborazione, ma il regista ha dichiarato di aver fatto leggere la sceneggiatura alla Cruz, che l’ha definita “ottima”

‘È PER IL TUO BENE’: DAL 2 LUGLIO SU AMAZON PRIME VIDEO

Il regista Rolando Ravello salta l’uscita al cinema e debutta il 2 luglio su Amazon Prime Video con ‘È per il tuo bene’. La commedia racconta di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano: c’è chi scappa nel giorno del matrimonio con una donna, chi si fidanza con un rapper e chi con un uomo più grande di trent’anni. Il cast del film è composto da Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.