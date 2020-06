Tar accoglie ricorso della Regione Campania, sospesa l’ordinanza di de Magistris sulla movida

NAPOLI – Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il Comune di Napoli in relazione all’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris che estendeva l’orario di apertura dei bar fino alle 3:30 nel weekend (alle 2:30 nei giorni infrasettimanali) e la possibilita’ di vendere e consumare bevande da asporto fino alla mezzanotte.

Il decreto del Tribunale amministrativo regionale sospende l’ordinanza sindacale: anche per la citta’ di Napoli varranno, quindi, gli orari fissati dall’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che permette l’apertura dei locali fino all’una di notte e il consumo di bevande alcoliche fino alle 22 di sera.

LEGGI ANCHE: VIDEO | In Campania locali della movida aperti fino all’una e divieto d’asporto dalle 22

Nel decreto firmato dal presidente del Tar Salvatore Veneziano si indicano, tra i motivi della pronuncia, “l’aggravamento del rischio sanitario” non solo a Napoli “atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei piu’ ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attivita’ ludiche dalla stessa consentite”.

Si sottolinea anche la “situazione di incertezza” derivante dalle due distinte ordinanze “differenziate e contrastanti” al punto tale da “ingenerare oggettivi dubbi sulla liceita’ dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticita’ nello svolgimento delle attivita’ di verifica e controllo da parte degli operatori a cio’ deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico”. Il governatore campano aveva definito l’ordinanza del sindaco di Napoli un “provvedimento palesemente illegittimo”, annunciando la presentazione di un ricorso.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, De Luca protesta: “Apertura generalizzata è incomprensibile”

DE MAGISTRIS: “DE LUCA ABUSA DI POSIZIONE DOMINANTE, CONTE INTERVENGA”

“Ci vuole un chiarimento del governo senno’ non ne usciamo”. È questa la richiesta del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto in merito alle due distinte ordinanze sulla movida varate da Comune e Regione. Il primo cittadino si e’ espresso pochi minuti prima che un’ordinanza del Tar sospendesse l’ordinanza del Comune, dando quindi piena efficacia anche sul territorio di Napoli alle disposizioni regionali.

“Siccome il presidente del Consiglio ci ha dato ragione – ha aggiunto l’ex Pm – di fronte a chi sta abusando in maniera evidente di una posizione dominante, in questo caso il presidente della Regione Campania (Vincenzo De Luca, ndr), e’ necessario che intervenga il governo. Altrimenti si pone una questione costituzionale. Ho ragione di ritenere che da qui a qualche giorno ci sara’ un intervento chiarificatore, sta al presidente del Consiglio rimettere a posto la democrazia, altrimenti sara’ un caos istituzionale e sociale molto pericoloso per le nostre comunita’”. “Non e’ una questione personale – ha voluto chiarire il primo cittadino -, ma si tratta di capire come vogliamo tutelare la salute e nel frattempo garantire la ripresa delle attivita’ sociali, economiche e lavorative. Il presidente del Consiglio ci ha rassicurato che siamo nella piena legittimita’ di operare ordinanze che hanno a che fare con la regolamentazione delle attivita’ cittadine. Ho sentito piu’ volte il ministro dell’Interno Lamorgese e il presidente dell’Anci Decaro, ho parlato con Conte in videoconferenza e il presidente del Consiglio ci ha dato ragione su tutta la linea: abbiamo il suo supporto, quello di tutti i sindaci e del governo, che ci hanno confermato la piena legittimita’ dell’ordinanza”. “È un problema che va risolto a livello nazionale. Noi – ha rimarcato de Magistris – andremo avanti perche’ Napoli sta vivendo una fase molto difficile: bisogna salvaguardare il diritto alla salute con il diritto alla ripresa delle attivita’ sociali, il diritto al lavoro e all’economia. Ma ci tengo a dire che sono finanche sconcertato perche’ quei provvedimenti (adottati da De Luca, ndr) stanno mettendo a rischio la salute”. De Magistris ha infine invocato “un’intesa” tra le due distinte linee di Comune e Regione “altrimenti – ha detto – vado dal prefetto e gli do la fascia tricolore”.