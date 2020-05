In Campania locali della movida aperti fino all’una e divieto d’asporto dalle 22

NAPOLI – Bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite dovranno chiudere entro l’1 e non piu’ entro le 23 come previsto fino a ieri. Lo dispone un’ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Non ci sono invece limitazioni nell’orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie. Questi locali potranno aprire dalle 5 e a partire dalle 22 potranno somministrare bevande soltanto ai tavoli. L’ordinanza prevede infatti, dalle 22 e alle 6, anche il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche e di consumo delle bibite in aree pubbliche e aperte al pubblico, in ville e parchi comunali. Le nuove disposizioni sono in vigore fino al 15 giugno.