Lazio Pride 2022 raddoppia: Albano Laziale e Viterbo

ROMA – Il Comitato Organizzatore di Lazio Pride comunica che nel 2022 l’edizione sarà duplice, raggiungendo le città di Albano Laziale, il 25 giugno, e di Viterbo, il 9 luglio. “La scelta fa seguito alle forti motivazioni espresse dai territori, che hanno spinto il Comitato Organizzatore a confrontarsi con le realtà LGBT+ e permettere per il 2022 un doppio appuntamento, recuperando l’edizione annullata nel 2020 a causa del COVID-19- si legge sul comunicato- Cardine dei due appuntamenti saranno la tutela delle persone LGBT+ del Lazio, la richiesta forte di una legge contro l’omotransfobia nazionale e regionale senza compromesso alcuno, il matrimonio egualitario come istituto giuridico aperto a tutte e tutti, il riconoscimento alla nascita delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali e estensione delle adozioni, il superamento della legge 164/1982 per le persone trans e l’istituzione di percorsi contro la violenza di genere”