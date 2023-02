M. Night Shyamalan ha presentato a Roma ‘Bussano alla porta’: l’intervista

ROMA – Arriva al cinema il 2 febbraio, distribuito da Universal Pictures Italia, il nuovo e pieno di mistero film di M. Night Shyamalan, ‘Bussano alla porta’, basato sul romanzo ‘La casa alla fine del mondo’ di Paul G. Tremblay.

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=Br8yxfprdRU

Il regista de ‘Il sesto senso’, ‘The Village’ e ‘Split’ torna sul grande schermo per raccontare ansie sociali, paure quotidiane, maschere e la fede attraverso la storia di una bambina (Kristen Cui) e i suoi due papà (interpretati da Jonathan Groff e Ben Aldridge). Mentre sono in vacanza in una baita isolata, vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati (interpretati da Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn) che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto sia perduto.