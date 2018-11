La premiazione, che si è tenuta oggi al Nazionale spazio eventi di Roma, ha visto anche la presenza di Jury Chechi, testimonial del Premio Cambiamenti 2018. Il campione olimpico ha parlato alla platea di giovani imprenditori in attesa di conoscere il verdetto della Giuria. “Non mollate mai- ha detto loro- ma ricordate che il talento non basta, serve l’allenamento, come nello sport”. Un esempio per i venti finalisti provenienti da tutto il Paese: dall’estremo ovest della Liguria all’estremo est del Friuli Venezia Giulia, per arrivare al sud della Sicilia. Dalla cosmetica naturale agli skateboard elettrici, fino ai progetti dei tre vincitori, il Premio Cna punta a cercare e riconoscere il pensiero innovativo delle risorse migliori oggi in Italia: le persone, le loro idee, la voglia di intraprendere e di innovare per “contribuire a rendere competitivo il nostro Paese”. Ma non solo, perché c’è chi, come Andrea Pezzi, nel fare impresa ha anche migliorato se stesso: “L’obiettivo non è cercare il successo, che poi arriva come conseguenza, ma cercare attraverso l’impresa di mettersi in discussione, di capirsi e di scoprire tante cose che crediamo di avere come qualità, ma che poi vanno lavorate e sofisticate in un percorso di crescita”, ha detto il volto della tv che nel 2006 ha deciso di fare il salto e aprire la sua prima impresa tutta dedicata al digitale.