Sirena d’Oro, premiata a Sorrento l’eccellenza olivicola italiana

NAPOLI – Sarà un’edizione speciale, quella già in cantiere per il prossimo anno, in occasione dei 18 anni del Sirena d’Oro, il premio dedicato agli oli extravergini di oliva Dop, Igp e Bio italiani. Per celebrare il traguardo da “maggiorenne” gli organizzatori – Comune di Sorrento, Coldiretti Campania e Camera di Commercio di Napoli con la collaborazione di Gal Terra Protetta e le associazioni Oleum, Aprol Campania, Unaprol e Federdop – sono già al lavoro per offrire un ricco programma di eventi e di appuntamenti.

L’annuncio è stato fatto stamani, al Palazzo Comune di Sorrento, in occasione della cerimonia premiazione, preceduta da una tavola rotonda ‘Lo storytelling dell’olio extravergine: amici e nemici del Re della Dieta Mediterranea’, alla quale hanno preso parte Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda, in rappresentanza della Camera di Commercio di Napoli, Francesco Acampora, presidente di Aprol Campania, Vittorio De Rosa, vice presidente dell’associazione Oleum, Paolo Russo, vicepresidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, Colomba Mongiello, relatore della Legge Salva Olio, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente del comitato scientifico Fondazione Campagna Amica, Luciano Pignataro, giornalista e food blogger e Maria Rosaria Sica, conduttrice di Alice Tv e direttrice di Cucina al Sud. Presente anche Kanae Seino, in rappresentanza dell’Ambasciata del Giappone in Italia, mentre Kawakami Kanji, sindaco di Kumano, città gemellata con Sorrento, ha voluto inviare un messaggio di felicitazioni. Ringraziamenti sono stati espressi dall’amministrazione comunale di Sorrento al governatore di Kagawa, Keizo Hamada.