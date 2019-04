A Trieste gli atleti africani devono stare fuori dalla maratona, scoppia la polemica: “Apartheid”

ROMA – Una maratona senza atleti africani. Così nasce, nella testa degli organizzatori, la mezza maratona Trieste Running Festival in programma dal 3 al 5 maggio a Trieste. Fabio Carini, presidente della società organizzatrice Apd Miramar, ha spigato in conferenza stampa che le ragioni di questa decisione sarebbe legate alla volontà di porre fine al “mercimonio” degli atleti più forti, quindi “atleti africani di altissimo valore che vengono semplicemente sfruttati”. Insomma, “troppo comodo prendere i più forti, approfittando di un manager che li sfrutta”, ha aggiunto Carini. Più corrette, invece, mettere al primo posto il valore dell’atleta e lo sport.

Una spiegazione che fila, quella di Carini, destinata però a diventare ininfluente per il vespaio di polemiche che quella che di fatto è un’esclusione bella e buona suscita. L’annuncio, poi, è stato fatto in una conferenza stampa in cui al fianco di Carini c’erano diversi esponenti leghisti, dal governatore Massimiliano Fedriga, fedelissimo di Matteo Salvini, all’assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, già segretario provinciale della Lega. E insieme a loro il sindaco forzista di Trieste, Roberto Di Piazza, diventato ‘famoso’ per aver gettato nel cassonetto le coperte di un clochard ed essersene vantato su Facebook.

La notizia, uscita oggi sui quotidiani locali, ci ha messo un attimo a rimbalzare sui nazionali e la polemica è esplosa.

FATOU BORO LO (EUROPA VERDE): DISCRIMINAZIONE GRAVISSIMA

“Dopo l’apartheid giudiziaria introdotta dall’allora ministro Minniti, un grado di giudizio in meno per i richiedenti asilo, e dopo l’apartheid sulla cittadinanza introdotta da Salvini, i nuovi italiani saranno revocabili, arriva l’apartheid sportiva del Trieste Run Festival dal quale sarebbero stati esclusi gli atleti africani”. Lo dichiara Fatou Boro Lo, candidata per Europa Verde alle Europee nella circoscrizione Nord Est, commentando le notizie di stampa riguardo alla manifestazione sportiva triestina.

“Come candidata al Parlamento europeo nel Nord-Est e cittadina italiana di origine straniera – aggiunge Fatou Boro Lo – denuncio con forza questa gravissima discriminazione e mi mobiliterò per contrastarla con ogni mezzo consentito dallo stato di diritto. Chiedo agli organizzatori prima e poi alle istituzioni nazionali, regionali e locali di prendere subito una posizione netta e riportare questa meravigliosa manifestazione alla bellezza dello sport che è socialità, incontro di culture, promozione dei valori di fratellanza universale”.

FRATOIANNI: SENZA VERGOGNA, COME L’AMERICA DELL’APARTHEID

“Senza vergogna. Se non lo avessi letto stamani sui giornali del Friuli Venezia Giulia stenterei a crederci. Ad una maratona a Trieste non verranno ingaggiati atleti di origine africana. Succede non nel Mississipi degli anni ‘50 bensì nel 2019 in una città capitale della cultura mitteleuropea, Trieste.” Lo afferma Nicola Fratoianni de La Sinistra.

“Si dice “lo facciamo perchè gli atleti neri sono stati oggetto di sfruttamento negli anni passati”. Nobile intento, ma vorremmo sapere allora – prosegue il leader di SI – quali denunce siano state fatte in passato dagli organizzatori verso le autorità sportive e quelle giudiziarie, per episodi simili. Altrimenti è solo caciara”.

“Ci auguriamo che al più presto il governo risponda all’interrogazione che presenteremo nei prossimi giorni in Parlamento. Nell’attesa ci auguriamo – conclude Fratoianni – che le autorità sportive nazionali ed internazionali dicano la loro ed agiscano, anche perchè è evidente che questa scelta va contro ogni regola, valori e codice etico del mondo dello sport. Oltre che contro il buonsenso”.