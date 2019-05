“Tutti per Nicole”, a Bologna asta solidale sul prato del Dall’Ara

BOLOGNA – Una cena di solidarietà in una location a dir poco inusuale: il prato dello stadio Dall’Ara di Bologna. Non capita tutti i giorni, anzi in effetti è proprio la prima volta, che si possa cenare proprio sul campo, negli anni solcato da campioni, concerti ed eventi. Eppure accadrà proprio questo: il 28 giugno, saranno allestiti tavoli e sedie sul terreno di gioco e servito un menù tipico bolognese, il tutto per una ‘gara’ di solidarietà promossa da Bimbo tu, la onlus bolognese che assiste bambini e adolescenti affetti da tumori e malattie neurologiche e le loro famiglie, in collaborazione con il Bologna football club. Già 1.200 posti prenotati, ma con l’auspicio di arrivare a 2.000, per l’evento “Tutti in piedi con Nicole”, nato in ricordo di Nicole Perera, appassionata tifosa del Bologna assistita dall’associazione.

Diventata “maggiorenne in reparto”, alla Neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria, Nicole è scomparsa lo scorso 27 gennaio a causa di un tumore cerebrale dopo cinque anni di lotta, a causa di una recidiva dopo essere stata operata. Per la prima, e unica volta, dunque, sul prato dello stadio Dall’Ara, una cena speciale in ricordo della ragazza e per sostenere Bimbo Tu Onlus contro i tumori cerebrali dei bambini e degli adolescenti.