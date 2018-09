Il figlio di Escobar porta la storia di suo padre a teatro: “Non lo glorifico, ci pensa Netflix”

In ‘Pablo Escobar. Una storia da non ripetere’ il pubblico ritroverà una figura inedita del criminale: un uomo affettuoso nei confronti della famiglia. Sebastian, allora Juan Pablo Escobar, ha scoperto l’attività di suo padre all’età di 7 anni. Per lui è stato difficile comprendere la gravità delle azioni del suo papà.

“E’ difficile pensare male di lui quando hai una persona che ti accudisce con amore e senza minima violenza ed è difficile accusarlo- ha dichiarato- Lui mi ha insegnato i valori importanti ed io ho fatto lo stesso con mio figlio”.

La sua morte, nel 1993, non ha spedito il re del narcotraffico nel dimenticatoio. Ancora oggi Pablo Escobar è il criminale più chiacchierato del mondo. A dimostrarlo, cinema e televisione che lo raccontano. Sulle note di ‘Tuyo’ di Rodrigo Amarantesi svolge la narrazione della serie tv ‘Narcos’, creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro per Netflix. Tre stagioni da 10 episodi sono bastate per incollare il pubblico sulla sedia con una credibile, accattivante e violenta immagine di Escobar interpretato da Wagner Moura. Sempre su Netlfix è ancora nel catalogo ‘Pablo Escobar – El Patron del Mal’ – una stagione da 74 episodi – creata da Juana Uribe e Camilo Cano. La serie racconta la vita del famigerato Escobar, dagli inizi come ladruncolo di strada al controllo del narcotraffico internazionale.

“Con il mio spettacolo non voglio glorificare mio padre, a questo ci pensa Netflix- ha dichiarato il figlio del noto narcotrafficante- Io voglio condividere la mia storia e offrire uno spunto di riflessione. Però sono grato a questa piattaforma perchè mi ha fatto vendere tanti libri”. Dal piccolo al grande schermo. La figura del ‘Patron’ è stata portata al cinema da Fernando Leon de Aranoa in ‘Escobar – il fascino del male’. Uscito lo scorso 19 aprile, nel cast c’è Javier Bardem, nei panni del noto narcotrafficante, e Penélope Cruz, nei panni della giornalista nonchè amante di Escobar Virginia Vallejo. Oltre che un criminale e un uomo dedito alla famiglia, Pablo era una persona passionale. Sentimento faceva uscire fuori tra le lenzuola con sua moglie ma anche con altre donne. Un’immagine ‘buona’ di Pablo simile a quella che suo figlio racconta nel libro.

SULLA DROGA DICE: “LIBERALIZZAZIONE NO, REGOLARIZZAZIONE Sì”

Mio padre, racconta ancora Escobar, “mi diede tutti gli strumenti per stare lontano dalla droga nonostante io abbia vissuto nell’epicentro della cocaina- ha dichiarato Marroquin-. Ci troviamo in un momento dove la droga è quasi legale. Ormai le sostanze stupefacenti ti arrivano a domicilio come la pizza. Io non userei il termine liberalizzazione ma regolarizzazione e a questo ci deve pensare lo Stato”.

di Lucrezia Leombruni