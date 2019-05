‘Il commissario Montalbano’ questa sera in tv: le anticipazioni

ROMA – Appuntamento questa sera su Rai 1 con “Il Commissario Montalbano”, che torna alle 21.25 con “La luna di carta”.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI

In commissariato arriva una bella donna a denunciare la scomparsa del fratello Angelo Pardo. Montalbano lo troverà ucciso da un colpo di rivoltella in faccia, in una sorta di pied-à-terre costruito sul terrazzo della sua casa, in un atteggiamento oscenamente scomposto.

Chi era ? E chi l’ha ucciso? Tutti gli indizi puntano verso il movente passionale. Il commissario si trova preso in mezzo a due bellissime donne: Michela che aveva per il fratello defunto un amore morboso e l’amante Elena Sclafani, che stava per porre fine ad una relazione di cui era stanca. Ma Montalbano non si lascia ingannare dalle apparenze.