A Potenza arriva Salvini: ad accoglierlo contestatori e striscioni

POTENZA – Non solo la pioggia ma anche striscioni, slogan e contestazioni hanno accolto a Potenza Matteo Salvini. Il leader della Lega è tornato in Basilicata a due mesi dalla campagna elettorale per le elezioni regionali per sostenere la candidatura a sindaco di Potenza di Mario Guarente.

Rispetto ad allora all’indirizzo del vicepremier non solo applausi ma anche contestazioni. Oltre a manifesti esposti in diverse parti della città, davanti al Park Hotel dove parlerà ai suoi, Salvini é stato accolto da un centinaio di cittadini che lo hanno contestato in maniera decisa.