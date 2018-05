Governo, Grillo apre la scatoletta di tonno: “Ci avete rotto il ca…”

ROMA – Beppe Grillo apre la scatoletta di tonno, spezzetta una schiacciatina toscana, aggiunge una foglia d’insalata e sbotta: “Ci avete rotto il cazzo”.

Mentre le trattative per il governo M5S-Lega sono in corso, il leader dei Cinque stelle compare sul suo blog in versione chef intento ad aprire una scatoletta di tonno, gesto simbolico che, per i pentastellati della prima ora, voleva dire prendere il controllo dei luoghi istituzionali.

Grillo è in cucina, camicia blu e propone una ricetta molto semplice: “Ora facciamo la prima ricetta. Apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l’olio. Prendete una schiacciatina toascana e la rompete in tanti dadini tutti uguali. Mettete tutto in un piatto piano, mettete una foglia d’insalata per guarnire. E’ una cosa veloce, che potete fare quando volete: tonno con schiacciatina, c’avete rotto il cazzo“.