Arte in giardino, ad Avezzano l'esposizione dell'artista Anna Pollio - DIRE.it

ROMA – Un’originale iniziativa artistica avrà luogo domenica prossima ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Ad organizzarla la pittrice avezzanese Anna Pollio che aprirà il suo giardino ed esporra’ le proprie opere in via xx settembre 19. La mostra raccoglie 18 opere in copia d’ Autore, un viaggio tra colori, emozioni e sensazioni . L’esposizione non avra’ inaugurazione, gli amanti dell’arte e i curiosi avranno l’intera giornata di domenica 16 settembre 2018 dalle ore 10 del mattino a tarda sera per visitarla.