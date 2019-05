Strada dei Parchi conferma la chiusura del traforo del Gran Sasso

ROMA – L’Ente Strada dei Parchi resta fermo nella volontà di chiudere il traforo del Gran Sasso, in entrambe le direzioni, a partire dalla mezzanotte del 19 maggio. La concessionaria delle autostrade A24 e A25, venerdì scorso, in una riunione svoltasi in Prefettura a Teramo, ha ribadito la propria decisione. La scelta del gestore autostradale è legata all’inchiesta della Procura di Teramo sull’inquinamento della falde acquifere del massiccio. Per scongiurare questa possibilità, martedì è previsto un incontro tra Mit e Strada dei Parchi, mentre per lo stesso giorno, a L’Aquila, è stato convocato un consiglio regionale straordinario a L’Aquila

Gran Sasso per la Mobilitazione per l’Acqua del Gran Sasso fin dall’inizio non si dovevano assecondare i desideri della concessionaria, a partire dalla richiesta di un Commissario Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua. “In merito alla boutade avviata da Strada dei Parchi che vorrebbe imporre la chiusura del traforo delper la Mobilitazione per l’Acqua delfin dall’inizio non si dovevano assecondare i desideri della concessionaria, a partire dalla, ma, al contrario, metterla davanti alla sue responsabilità”, fa sapere “Bene quindi la posizione del sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi con la diffida per scongiurare il blocco della viabilità sull’arteria strategica e, nel caso, per ottenere la valutazione del ritiro della Concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture. Era la risposta da dare fin dall’inizio agli annunci di Strada dei Parchi. Invece la politica è andata dietro ai voleri del concessionario sul Commissario. Ora, come avviene sempre in questi casi, la società non si accontenta e alza ulteriormente l’asticella dello scontro” prosegue.