VIDEO | 50 giorni a DigEat 2019, evento Anorc che farà luce sulla digitalizzazione

ROMA – Mancano 50 giorni per passare ‘dal buio… alla luce della digitalizzazione’. Cosi’ recita il teaser trailer del DigEat 2019, l’evento che andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma il prossimo 30 maggio in un’edizione che si annuncia più che mai spettacolare ma di cui ancora non si conoscono i dettagli. Nel video virale, diffuso dal team di Anorc, l’annuncio compare sullo sfondo del vinile di ‘Dark Side of The Moon’ che gira tra effetti di luce che rievocano la copertina del monumentale album dei Pink Floyd.

Perche’ ‘the dark side of’ (il lato oscuro del) è proprio il tema scelto dagli organizzatori per raccontare gli aspetti dell’innovazione digitale su cui ancora, per molti aspetti, non c’è chiarezza. A fare luce su tali argomenti saranno alcuni dei maggiori esperti del settore e lo faranno utilizzando formule di comunicazione pensate per catturare e mantenere l’attenzione degli spettatori, forse anche con qualche effetto speciale, data la location scelta per l’evento, cioè uno dei teatri più prestigiosi della Capitale.

Oltre al già rivelato nome del Garante Europeo della privacy, Giovanni Buttarelli, Anorc rende noti i nomi di altri due importanti relatori: Andrea Servida, capo del Directorate General Communication Networks, Content & Technology, della Commissione Europea e Luca Attias, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale. E agli sponsor confermati, Dgroove e Team System, si sono aggiunti Argentea e eWitness. Altro dettaglio, contenuto stavolta nella mail d’invito all’iscrizione diffusa oggi, è il dress code suggerito: “In attesa che lo spettacolo abbia inizio – si legge- prepara un outfit che abbia un tocco di nero. Ti aspetta un appuntamento al buio con il digitale!”.

ECCO COME REGISTRARSI ALL’EVENTO

Le iscrizioni all’evento, a ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria, si possono fare al link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-digeat-2019-the-dark-side-of-55639811173. Tutte le informazioni sul #Digeat2019 sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento http://www.digeat.it/.