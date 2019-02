San Valentino 2019, 8 su 10 non tornerebbero mai con il proprio ex

ROMA – Seduti uno di fronte all’altro al tavolo di un romantico ristorante, a passeggio sul lungo mare mano nella mano o semplicemente accoccolati sul divano insieme al proprio partner: love is in the air, San Valentino si avvicina e le coppie pensano a come passare insieme una giornata speciale.

Ma come vivono il rapporto con il/la proprio/a ex?

Groupon ha deciso di giocare con i propri utenti e ha chiesto loro di dimenticarsi per un attimo del proprio partner e di ripensare alla propria storia passata e al proprio ex.

I risultati del sondaggio mostrano che gli italiani sono piuttosto perentori: l’82% dichiara che non tornerebbe mai con il/la proprio/a ex compagno/a perché ormai è una storia chiusa che appartiene al passato, ma c’è un 18% che ammette di poterci tornare solo a certe condizioni. Quali? Se fossi certo/a che stavolta manterrà le promesse è la risposta più quotata (52%), seguita da quelli che ironicamente rispondono “se mi riprendesse” (14%) e da chi ci tornerebbe solo in caso di perdita della memoria o di elettroshock (7%). Fanalino di coda per la ricchezza… i soldi non fanno la felicità in amore!

Quest’ultimo dato è confermato anche dalla classifica degli aspetti che i nostri connazionali salverebbero della loro precedente relazione: solo il 2% dice aver apprezzato il/la proprio/a ex partner per i soldi. A guidare la graduatoria troviamo la più semplice delle risposte: il 29% degli italiani non salverebbe niente della propria storia passata e si domanda il motivo per cui è stato con lui/lei per così tanto tempo. Al secondo posto con il 16% dei voti la dolcezza, al terzo il divertimento con il 15% ed al quarto l’aspetto fisico con il 14%. Solo un 9% ammette di apprezzare tutto del proprio/a ex… ma di essere stato lasciato.

Il sondaggio Groupon prosegue indagando come sono rimasti i rapporti con l’ex. Il 38% è categorico nella risposta: lo/la considera morto e non ne vuole più sapere. In seconda posizione, a lunga distanza, il 20% che dice di sentirlo/a solo saltuariamente, e in terza posizione il 19% che dice di non sentirlo ma gli piacerebbe farlo. Inaspettatamente i social sono il fanalino di coda di questa classifica: solo il 6% dichiara di sentire l’ex virtualmente.

Ma cosa è rimasto di una storia passata?

Contro ogni previsione non c’è poi così tanto astio nei confronti dell’ex: 4 italiani su 10 rispondono che hanno mantenuto un bel ricordo, ma a conti fatti non era amore, mentre quasi 3 italiani su 10 ammettono senza ombra di dubbio che si trattava di un grande amore. Il 17% dice di aver rimosso tutto ed è meglio così, mentre il 15% non ha mezzi termini e risponde “solo brutti ricordi”.

Morto un papa se fa un altro: basta parlare dell’ex, e veniamo all’attuale compagno/a e a come è avvenuto il passaggio dall’uno all’altro/a. Il 32% risponde che sono passati mesi tra i/le due perché c’era bisogno di tempo per riprendersi, seguito dal 22% che dice che il passaggio non è ancora avvenuto ed è ancora alla ricerca di un nuovo compagno/a. Terza piazza con il 18% che risponde di averci messo un sacco di tempo per iniziare una nuova relazione. Curiosa la risposta dell’8% degli utenti: il passaggio è stato immediato perché ha tradito l’ex con l’attuale partner!

Concludiamo con un pensiero per l’attuale compagno/a. Groupon ha chiesto agli italiani quali sono i segni che fanno capire loro che il proprio amore vince di gran lunga sull’ex: la classifica è guidata dalle attenzioni (31%), dal coinvolgimento nelle proprie attività (24%) e dalla possibilità di prendersi i propri spazi senza gelosie e sensi di colpa (21%).