Tg Lazio, edizione del 4 giugno 2019 - DIRE.it

OPERAZIONE CONTRO CLAN FRAGALA’: TRA 31 ARRESTI BOSS COSA NOSTRA

È di 31 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri del Ros contro il clan Fragala’. Tra gli arrestati anche Francesco D’Agati, considerato anziano boss mafioso di Cosa Nostra che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto il ruolo di mediatore per mantenere la “pace” tra i gruppi criminali presenti sul litorale laziale. L’operazione ha infatti consentito di fare luce sull’esistenza di un tavolo permanente tra le mafie nella Capitale. Un livello di aggregazione “che non esiste in nessun’altra parte d’Italia” ha commentato il Tenente Colonnello Giovanni Sozzo.

RAGGI: ROMA E’ STATA E SEMPRE SARA’ ANTIFASCISTA

“Roma e’ stata e sempre sara’ antifascista”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna a Roma Capitale della medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza. Poco prima Raggi aveva deposto una corona di fiori a porta San Paolo in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione, e aveva osservato un minuto di raccoglimento ai piedi della targa che ricorda la Resistenza romana. “Oggi ricordiamo tutte le persone che hanno perso la vita per darci la Repubblica democratica come la conosciamo- ha ricordato Raggi- Una Repubblica fondata sulla Costituzione”.

E’ DI NUOVO EMERGENZA RIFIUTI A ROMA, IRA RAGGI CON AMA

E’ di nuovo emergenza rifiuti a Roma. Alcune zone della Capitale, dal centro alla periferia, stanno facendo i conti con la mancata raccolta e con l’aria divenuta irrespirabile anche a causa dell’arrivo del caldo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto all’Ama di chiarire le ragioni delle criticita’ registrate, vista “l’inquietante concomitanza con l’approvazione del nuovo contratto di servizio che obbliga i dipendenti a obiettivi di servizio piu’ stringenti”. Il nuovo contratto cancella i premi a pioggia ai dirigenti e li lega alla qualita’ del servizio offerto ai cittadini.

30 CONCERTI E GRANDI MUSICISTI PER ESTATE A CASA DEL JAZZ

Oltre 30 concerti e spettacoli – dal 24 giugno al 1 agosto – con artisti del calibro di Sergio Cammariere, Ute Lemper, Paolo Fresu, Neri Marcore’, Filippo Timi e l’orchestra di Piazza Vittorio. E’ l’estate alla Casa del Jazz, il cui programma e’ stato presentato oggi dai vertici della Fondazione Musica per Roma insieme all’assessore capitolino alla Cultura, Luca Bergamo. “Dalla scorsa estate circa 20.000 spettatori hanno seguito i concerti alla Casa del Jazz” ha spiegato Bergamo. Il programma prevede musica jazz, blues, soul, tango, swing, funky e musiche del Mediterraneo.