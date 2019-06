Genova, i camalli salutano i migranti con maxi striscione: “Benvenuti”

GENOVA – “I camalli, i portuali genovesi, hanno issato sulla Lanterna uno striscione di benvenuto per accogliere la nave che trasporta i migranti salvati nel Mediterraneo qualche giorno fa: un gesto bellissimo che dimostra che accoglienza e lavoro non devono mai essere messi l’uno contro l’altro. E che i valori scritti nella nostra Costituzione trovano ogni giorno vecchi e nuovi interpreti. Ma soprattutto, a me questa foto sembra il modo più bello per celebrare il 2 Giugno”. Lo scrive su facebook Matteo Orfini (pd).

SALVINI: ARRIVATI A GENOVA, NESSUNO A CARICO ITALIANI

Sono ancora in corso le procedure di identificazione degli immigrati arrivati a Genova. Alcuni di loro saranno accompagnati in ospedale per gli accertamenti medici. Gli altri saliranno su due autobus diretti nelle strutture della Cei, in attesa di essere definitivamente trasferiti in altri Paesi europei. “Nessuno degli immigrati sarà a carico dei contribuenti italiani. Ringraziamo la Cei e gli altri Paesi Europei che ci hanno aiutato a risolvere il problema: grazie al nostro lavoro, l’Italia finalmente non è più sola”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini: