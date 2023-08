Tragedia a Cetara, ragazzo muore tranciato da un’elica

NAPOLI – “Il ragazzo ancora non si trova. Per le sue ricerche sono impegnati un elicottero e due motovedette della guardia costiera”. Così Fortunato della Monica, sindaco di Cetara, comune della Costiera Amalfitana, conferma alla Dire l’incidente avvenuto poco più di un’ora fa in mare, nello specchio d’acqua tra Ischia ed il comune del Salernitano, in cui ha perso la vita un ragazzo tranciato dall’elica di una imbarcazione affittata al porto di Salerno. Il giovane era con due amici, uno dei quali è rimasto ferito ed ora ricoverato in ospedale. Da quanto riferisce il sindaco, la vittima si sarebbe trovata al di sotto della chiglia del natante quando l’elica è entrata in funzione in circostanze ancora da chiarire. L’amministrazione comunale di Cetara sta allestendo in porto una task force, coordinata dal suo primo cittadino, con vigili urbani e protezione civile per coadiuvare gli interventi in questa fase d’emergenza. Lo scorso 3 agosto ad Amalfi Adrienne Vaughan, 45enne statunitense, è morta in circostanze analoghe sbalzata in acqua, a seguito di una collisione, dalla barca su cui si trovava con la famiglia.

