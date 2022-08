Svolta Forza Italia in Calabria: 150 amministratori aderiscono al partito

REGGIO CALABRIA – “È con grande soddisfazione che presento queste nuove adesioni a Forza Italia. Dimostriamo ancora una volta, con i fatti, di essere il vero punto di riferimento sul territorio di tutta la provincia di Reggio Calabria non solo per i cittadini, ma anche per gli amministratori”. Così il deputato calabrese Francesco Cannizzaro, coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, presentando i 150 amministratori locali neo aderenti al partito, tra i quali 21 sindaci.

“Quello dei sindaci – ha aggiunto – è un numero particolarmente emblematico. Il radicamento sul territorio è qualcosa di vitale, reciprocamente, per amministratori e per movimento politico. Ed infatti questo risultato è da condividere con le varie risorse del partito sparse sul territorio. Mi riferisco ai consiglieri regionali Giovanni Arruzzolo, Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani, espressioni di aree diverse di provincia reggina, ed alle componenti di Forza Italia a tutti i livelli, in piena sintonia con il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e con la lungimirante guida del presidente Roberto Occhiuto“.

