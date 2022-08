L’Hotel Excelsior di Venezia celebra i 90 anni con il cocktail ‘1932’

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

VENEZIA – Novant’anni di storia, cinema, star nazionali e internazionali e glamour. Era il 1932 quando è andata in scena la prima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (chiamata prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica), nata da un’idea del presidente della Biennale di Venezia, il conte Giuseppe Volpi, dello scultore Antonio Maraini, segretario generale, e di Luciano De Feo, il direttore della manifestazione.

Ad accogliere quel cinema di un tempo è stata la terrazza mozzafiato dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort. Non si trattava di una rassegna competitiva. I titoli, infatti, venivano soltanto presentati al pubblico. Tra questi ‘Proibito’ di Frank Capra, ‘Grand Hotel’ di Edmund Goulding, ‘Il Campione’ di King Vidor, ‘Frankenstein’ di James Whale, ‘Gli uomini, che mascalzoni…’ di Mario Camerini. Film accompagnati da tanti divi e dive del calibro di Greta Garbo, Clark Gable, Fredric March, Wallace Beery, Norma Shearer, James Cagney, Ronald Colman, Loretta Young, John Barrymore, Joan Crawford, Vittorio De Sica e Boris Karloff.

Per celebrare questo traguardo, l’Excelsior ha presentato ‘1932’, un cocktail da gustare su quella stessa terrazza che nel 1932 è stata animata dal grande cinema. Si tratta di un white cocktail Martini con vodka italiana ad esaltare il territorio, liquore al cioccolato, polvere di cacao bianco e panna liquida, con la scritta ‘1932’ realizzata con il cioccolato fondente.

“Il cinema da noi è di casa, sin dagli esordi, e questo importante anniversario rappresenta un’occasione per celebrarlo”, ha affermato Alessio Lazazzera, general manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort. Per l’occasione “abbiamo allestito una mostra nei nostri saloni – ha proseguito – con fotografie d’epoca e locandine delle prime edizioni, compresa l’immagine affascinante degli spettatori seduti sulla nostra terrazza per la prima proiezione”.

Tra le iniziative realizzate per i 90 anni c’è “la mostra fotografica (dal titolo ‘Three Minutes at the Excelsior‘, in programma fino al 23 ottobre) di Riccardo Ghilardi e non solo”. Il fotografo, tra le tante star, ha immortalato Spike Lee, Edgar Wright, Alessandro Borghi, Tilda Swinton, Rocio Munoz Morales (madrina di Venezia 79), Jared Leto, Marco Bellocchio e moltissimi altri. Lazazzera ha poi concluso: “Desideriamo far vivere a tutti la magia e il fascino del cinema e di questi luoghi, assaporando anche un cocktail speciale sulla nostra terrazza affacciata sul mare, che da sempre ospita i grandi protagonisti del cinema mondiale”.

