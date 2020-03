Coronavirus, Borgomeo: “Estendere il reddito di cittadinanza a tutto il sud”

“ECCO COME SOSTENERE IL TERZO SETTORE AL SUD”

Usare i fondi strutturali per sostenere il terzo settore cosi’ fortemente impegnato nell’emergenza coronavirus. Lo chiede Carlo Borgomeo, presidente della ‘Fondazione con il Sud’, che in un’intervista alla ‘Dire’, spiega: “Ho chiesto al ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano di valutare di utilizzare i fondi strutturali, che come noto al Sud non sono sempre spesi velocemente e a volte neanche ben. La sua prima reazione e’ stata positiva e i suoi uffici stanno valutando questa ipotesi. Teniamo anche presente che le realta’ sociali hanno anche un forte impatto occupazionale“.

Per la Fondazione sostenere il terzo settore ha una “motivazione di emergenza e una di prospettiva. Di emergenza perche’ in questa fase difficilissima continuano ad arrivare notizie che ci raccontano di un terzo settore che, in molti angoli del Mezzogiorno, riesce ad erogare servizi anche in condizioni proibitive, come tenendo conto del distanziamento sociale, che e’ terribile per chi fa un mestiere di prossimita’. Quindi questo settore va aiutato e poi soprattutto penso alla prospettiva: alla fine di questa crisi restera’ un deserto, se non teniamo in piedi organizzazioni serie e forti che hanno un radicamento sul territorio”.

Borgomeo sottolinea come sia importante tenere in piedi il terzo settore “anche rivedendo una serie di meccanismi che sono giusti in tempi normali, come i bandi con la valutazione dei progetti. Ora- e’ il suo appello- scegliamo le organizzazioni piu’ serie e radicate sul territorio, che hanno maggiori tradizioni ed esperienze e sosteniamole senza chiedere loro di fare progetti, ma in quanto tali, perche’ c’e’ un interesse generale a che sopravvivano e che si rafforzino”.